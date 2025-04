Meret infiamma la lotta Scudetto l’avviso all’Inter è chiarissimo

Meret ha lanciato un chiaro avviso all’Inter, che infiamma ancora di più la lotta Scudetto: le sue parole riguardo al duello al vertice.Il Napoli ha battuto l’Empoli e rimane così assolutamente in corsa per la vittoria dello Scudetto, visti i soli tre punti di distanza dall’Inter capolista. Gli azzurri non hanno fallito l’appuntamento del lunedì sera e promettono di dare fastidio ancora a lungo in questo accesissimo duello.Ha parlato anche di questo Alex Meret nel corso del suo intervento post-gara a Radio Kiss Kiss Napoli. Il portiere, dopo aver analizzato la gara, ha offerto il suo punto di vista su questo scontro al vertice.Il messaggio di Meret all’InterIl punto di vista di Meret su questo acceso duello è chiarissimo:“Inter? Noi dobbiamo pensare a noi stessi, a metterci tutta la nostra nostra buona volontà. Spazionapoli.it - Meret infiamma la lotta Scudetto: l’avviso all’Inter è chiarissimo Leggi su Spazionapoli.it Alexha lanciato un chiaro avviso, cheancora di più la: le sue parole riguardo al duello al vertice.Il Napoli ha battuto l’Empoli e rimane così assolutamente in corsa per la vittoria dello, visti i soli tre punti di distanza dcapolista. Gli azzurri non hanno fallito l’appuntamento del lunedì sera e promettono di dare fastidio ancora a lungo in questo accesissimo duello.Ha parlato anche di questo Alexnel corso del suo intervento post-gara a Radio Kiss Kiss Napoli. Il portiere, dopo aver analizzato la gara, ha offerto il suo punto di vista su questo scontro al vertice.Il messaggio diIl punto di vista disu questo acceso duello è:“Inter? Noi dobbiamo pensare a noi stessi, a metterci tutta la nostra nostra buona volontà.

Potrebbe interessarti anche:

Verona Parma 0-0, reti inviolate nel posticipo di Serie A: così si infiamma anche la lotta salvezza

di Redazione JuventusNews24Verona Parma 0-0, reti inviolate nel posticipo di Serie A: il resoconto della sfida che non ha regalato molte emozioni Qualche occasione nel finale, da entrambe le ...

Pronostici Serie B 15-16 marzo: s’infiamma la lotta per il secondo posto

Serie B, il Pisa può risollevare la testa dopo la sconfitta nello scontro diretto con lo Spezia. Conclude il programma l’atteso derby di Calabria. Mentre a Sassuolo sono iniziati da un po’ i ...

Calendario Juve: i bianconeri scivolano al quinto posto, si infiamma la lotta per la qualificazione in Champions! Confronto con Lazio, Bologna e Roma: tutti gli incroci

di Redazione JuventusNews24Calendario Juve: ecco il confronto con le sfide di Lazio, Roma e Bologna: tutti gli incroci e il punto sulla lotta al quarto posto Cambia tutto nella 29esima giornata di ...

Lotta scudetto, il calendario dell'Inter: le prossime gare dei nerazzurri fino alla sfida col Napoli. Il Napoli trova un pareggio da urlo con l’Inter. Si infiamma la lotta scudetto. Atalanta-Napoli 2-3: Prosegue la corsa partenopea al titolo. "Gudmundsson la mette dove non può arrivare, Kean quasi lo beffa". Meret promosso, voti e pagelle. Meret infiamma la lotta Scudetto: l’avviso all’Inter è chiarissimo. Lotta scudetto Serie A, il calendario a confronto di Napoli, Juve, Milan e Inter | FOTO. Ne parlano su altre fonti

informazione.it riferisce: Meret sulla lotta scudetto: «Ci crediamo, siamo lì e non dobbiamo mollare: dobbiamo sfruttare qualche passo falso dell’Inter» - Meret crede ancora nello scudetto, non vuole dare tutto per perso. Le parole del portiere del Napoli dopo la sfida vinta contro l’Empoli Intervenuto in conferenza stampa dopo Napoli Empoli, gara vinta ...

Segnala msn.com: Meret: "Mai visto Conte arrabbiato come a Verona! Scudetto? Fiducia in noi stessi. Su città e Nazionale..." - Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto ai canali ufficiali della Serie A e si è soffermato, tra le varie altre cose, anche sulla lotta-Scudetto con l'Inter: ...

Scrive napolimagazine.com: PRESS CONFERENCE - Napoli, Meret: "Scudetto? Ci crediamo! Restano sei finali" - NAPOLI - Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato in Press Conference dopo la vittoria contro l'Empoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine". "E' stato un crescendo. Siamo contenti di aver ...