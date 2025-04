Una mosca chiamata Billy Gilmour

Billy Gilmour aveva sedici anni e ne dimostrava una dozzina. Aveva la faccia da bambino, le gambe esili e assomigliava più a un giunco che a un ragazzo. Fu quando lo guardò negli occhi e vide in quello sguardo una determinazione adulta, quasi sfrontata, che decise di non incavolarsi con il responsabile del settore giovanile e dare una possibilità al ragazzo. Andò dal preparatore atletico. Ti affido il moscerino, fallo diventare almeno una mosca. Perché così com’è non resiste due minuti in campo. Due mesi e mezzo dopo il preparatore atletico disse a Jody Morris che il ragazzo era pronto. Ilfoglio.it - Una mosca chiamata Billy Gilmour Leggi su Ilfoglio.it Al suo arrivo a Guildford, lì dove al Surrey Sports Park si allenano le giovanili del Chelsea, Jody Morris, l’allenatore dell’Under 18 dei Blues, lo scrutò da capo a piedi, poi confidò al suo vice il suo scetticismo. Cosa vuoi che ce ne facciamo di un moscerino del genere?aveva sedici anni e ne dimostrava una dozzina. Aveva la faccia da bambino, le gambe esili e assomigliava più a un giunco che a un ragazzo. Fu quando lo guardò negli occhi e vide in quello sguardo una determinazione adulta, quasi sfrontata, che decise di non incavolarsi con il responsabile del settore giovanile e dare una possibilità al ragazzo. Andò dal preparatore atletico. Ti affido il moscerino, fallo diventare almeno una. Perché così com’è non resiste due minuti in campo. Due mesi e mezzo dopo il preparatore atletico disse a Jody Morris che il ragazzo era pronto.

