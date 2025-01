Juventusnews24.com - Club Brugge Juve, confermate le scelte di Thiago Motta? Pronte tre esclusioni: le ultime a poche ore dal fischio d’inizio

di RedazionentusNews24tre: la decisione disu Vlahovic, Yildiz e McKennieGiovanni Guardalà ha fatto il punto sulle possibilidiore daldella sfida di Champions League tra. Di seguito le parole del giornalista:PAROLE – «Dovrebbe esserci una nuova panchina per Vlahovic. Ieri lo ha specificatoche contro il Milan é andato in panchina per scelta tecnica, quindi c'è l'ipotesi concreta che venga confermato quel tipo di schieramento. Visto le temperature Yildiz e McKennie sono due rischi chenon vuole correre».