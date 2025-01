Ilgiorno.it - All’ospedale di Legnano il bypass alle coronarie è mini invasivo: tagli e tempi di guarigione ridotti al minimo. “Siamo tra i pochi a usare questa tecnica”

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 21 gennaio 2025 – "L'ospedale disi conferma un punto di riferimento nell'ambito della cardiochirurgia, distinguendosi per l'adozione routinaria delladel prelievo endoscopico dei vasi durante gli interventi diaorto-coronarico". Lo comunica l'Asst Ovest Milanese, di cui la struttura legnanese è il presidio capofila. "proceduramamente invasiva, che prevede l'utilizzo di un'endoscopia per prelevare i vasi necessari all'intervento, evitando le incisioni estese della chirurgia tradizionale, offre significativi vantaggi per i pazienti: riduzione del dolore post-operatorio, grazie a un approccio meno; minore rischio di infezioni e complicanze, aumentando la sicurezza complessiva dell'intervento; cicatrici ridotte, con evidenti benefici estetici;di recupero più rapidi, consentendo un ritorno velocenormali attività; miglioramento della qualità di vita nel decorso post-operatorio", sottolinea l'azienda socio-sanitaria territoriale.