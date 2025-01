Oasport.it - Sarà De Minaur l’avversario di Sinner ai quarti: decimo confronto in vista

Alex deil prossimo avversario di Jannikneidi finale degli Australian Open. L’australiano (n.8 del mondo) ha sconfitto l’americano Alex Michelsen (n.42 del ranking) col punteggio di 6-0 7-6 (5) 6-3. Una partita in cui la grande regolarità dell’aussie ha fatto la differenza al cospetto di un rivale molto falloso (50 errori gratuiti).incontro tra l’altoatesino e dee il bilancio è nettamente a favore dell’azzurro, con nove vittorie in altrettante partite. L’ultima vittoria in ordine di tempo c’è stata nella semifinale di Coppa Davis, dando seguito alla serie negativa dell’australiano. Di seguito tutti i precedenti:PRECEDENTI-DE(9-0)– Davis Cup Finalsd. Alex DeAUS 6-3 6-4– Tour Finals (1)d. (7)Alex DeAUS 6-3 6-4– Rotterdam (1)d.