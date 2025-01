Biccy.it - Pagelle canzoni del Festival di Sanremo 2025, promossi e bocciati

Nella mattinata di oggi i giornalisti che faranno parte della sala stampa deldihanno ascoltato i brani che saranno in gara e in questi minuti stanno uscendo le prime. La Gazzetta del Mezzogiorno ha fatto sapere che quest’anno “tante ballad, ritmo quanto basta, i rapper che non fanno più rap, zero rock, e l’amore in tutte le sue sfaccettature“.di, i “a pieni voti”I cantanti che sono statia pieni voti sono stati Achille Lauro (“un brano intenso, nostalgico e che fa uscire un Lauro sempre più romantico“); Bresh (“una bella canzone educata, moderna ma con quella classicità che la rende orecchiabile e godibile da atmosfere estive“); Brunori Sas (“chi lo paragona a uno dei più intensi De Gregori non è, in fondo, così lontano dalla realtà“); i ComaCose (“un ritornello che entrerà in testa al primo ascolto“); Francesca Michielin (“ha il sapore di una ballad cinematografica e realistica, in cui racconta un’amore finito, sprecato, e tante domande per il futuro“); Joan Thiele (“atmosfere western, anche un po’ alla Tarantino, un incrocio tra Nancy Sinatra e una Nina Zilli degli esordi“);Lucio Corsi (“un inno melodico e orecchiabile per tutti gli outsider, per chi anche solo una volta si è sentito fuori posto“); Noemi (“se dovessimo individuare un brano che rispecchia al 100% la ricetta ideale per la canzone di, lo troveremmo proprio qui“); Olly (“ci sbilanciamo.