Oasport.it - LIVE Sonego-Tien 3-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: ottimo avvio del piemontese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUNE DALLE 4.0030-15 Primo doppio fallo dell’azzurro.30-0 Attacco in controtempo splendido di.15-0 Servizio e dritto a segno per l’italiano.1-3 Game. Con unrovescio incrociato lo statunitense muove il punteggio.40-15 Perfetta la smorzata di dritto del torinese.40-0 Decolla la risposta di Lorenzo.30-0 Scappa via il dritto lungolinea dell’azzurro.15-0 Primo ACE dell’americano.3-0 Game. Non passa la risposta di dritto di.40-30 E sono 3 gli ACE dell’azzurro.30-30 Secondo ACE di.15-30 Errore con lo schiaffo al volo di dritto dell’italiano.15-15 Sulla riga il dritto in uscita dal servizio di Lorenzo.0-15 E’ largo il rovescio in controbalzo dell’azzurro.2-0 BREAK! Doppio fallo, che cede il servizio.