Calciomercato.it - Inter, avanti tutta per Sucic: ‘assist’ della Dinamo | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Anche il Napoli èessato al centrocampista croato, ma al momento i nerazzurri sono in pole. Conferme sulle cifre dell’operazioneL’stringe pere in Croazia confermano quanto scritto da Calciomercato.it il 16 gennaio, ovvero che il club di Oaktree vuole perfezionare il tutto non oltre i 15 milioni di euro bonus inclusi. Come appreso ulteriormente da CM.IT, la stessaZagabria è un’alleata dei nerazzurri, poiché ha come obiettivo quello di chiudere la cessione del centrocampista in questa sessione di gennaio.per: c’è anche il Napoli – Calciomercato.itL’vuol prendereper poi consegnarlo a Inzaghi l’anno prossimo, oppure in tempo per il Mondiale per Club. L’affondo è avvenuto in questa finestra per cercare di anticipare la concorrenza, che comprende club tedeschi – su tutti il Borussia Dortmund – e italiani.