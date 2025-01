Hamilton arriva a Maranello | Oggi realizzo un sogno Debutto in pista atteso nei prossimi giorni

Leggi su Sportface.it

Lewis. La Ferrari è pronta ad accogliere il sette volte campione del mondo, che al termine della stagione 2024 ha lasciato Mercedes. Per l’occasione, sarà presente all’HQ anche Charles Leclerc. Nel corso del 20 gennaio,si dovrebbe dedicare all’attività al simulatore, scendendo insolo neiseguenti. Non è ancora nota la data precisa in cui il ‘Sir’ si calerà in una monoposto del Cavallino. La finestra di tempo possibile sembra estendersi dal 21 al 23 gennaio, ma rimane l’incognita meteo. Le previsioni, ad, indicano martedì e mercoledì come giornate migliori rispetto a giovedì 23, quando la pia raggiungerà Modena. Al momento, la data favorita da Ferrari esembrerebbe essere mercoledì 22 gennaio. I test si svolgeranno a Fiorano –di casa per la Ferrari e poco distante da– con una TPC, ovvero una vettura di anni passati utilizzata per i test.