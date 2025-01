Tpi.it - Cecilia Sala racconta la sua prigionia in Iran a Che tempo che fa: “Incappucciata e interrogata per 10 ore”

Leggi su Tpi.it

la suaina Cheche fatorna per la prima volta in tv da quando è rientrata in Italia e a Cheche fa, in onda sul Nove nella serata di sabato 19 gennaio,la suain.“Sono stata fortunatissima a stare lì solo 21 giorni, non me lo sarei mai aspettata mentre ero in carcere” ha dichiarato la giornalista parlando di “un’operazione per liberare un ostaggio preso inpiù rapida dagli anni Ottanta”.“Grazie mille”L’applauso di CheChe Fa pera #CTCF pic.twitter.com/MjFimDC2s9— CheChe Fa (@chechefa) January 19, 2025Lacomela stessaè stata dura: “Gli interrogatori avvenivano ogni giorno, per 15 giorni,. Sei sempre solo anche quando non sei solo, quando qualcuno ti interroga sei incappucciato, faccia al muro.