Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, anche Lorenzo Sonego accede ai quarti dopo Sinner: battuto l’americano Learner Tien per 3 set a 1

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mettela sua firma nella doppietta italiana nella nottea.la vittoria di Jannikche si è garantito l’accesso aideglibattendo 3 set a 1 il danese Holger Rune,il tennista torinese lo ha seguito sconfiggendo,lui 3 set a 1,.Sui campi in cemento di Melbourne, il numero 55 al mondo fa registrare un solo passaggio a vuoto nel secondo set. Per il resto, il match è un suo monologo che domina la scena con 58 colpi vincenti, quasi il triplo rispetto al bottino dell’avversario (21), e 20 ace.cerca di tenere testa per un’ora e mezza, ma poi deve cedere sotto i colpi dell’italiano, molto ispirato:gioca sul velluto, trionfa e per la prima volta in carriera può sognare la semifinale di un torneo dello Slam.