Anteprima24.it - Aree interne dimenticate, il documento delle Associazioni a De Luca

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl Comitato Paesaggio Campania Interna, nato con lo scopo di salvaguardare l’Ambiente e il Paesaggiodella Campania anche dalla proliferazione indiscriminata di Parchi Eolici, Fotovoltaici e relative Opere infrastrutturali, in occasione dell’incontro dal titolo “LA REGIONE E LE, IL RIEQUILIBRIO INDISPENSABILE” che si terrà martedì 21 gennaio 2025 a Sant’Angelo dei Lombardi(AV), alla presenza del Governatore della Campania, Vincenzo De.Chiede espressamente, al Presidente della Giunta Regionale Campana:1) Al netto della sentenza del TAR Sardegna, se la Regione vorrà veramente individuare leidonee e non idonee per gli impianti di rinnovabili;2) Se e quando la Regione si doterà di un valido Piano paesaggistico che argini il fenomeno della deturpazione del Territorio della Campania Interna perché l’impressione diffusa è quella del vecchio adagio “mentre il Medico studia, il Malato muore”;3) di intervenire e bloccare gli innumerevoli progetti eolici e fotovoltaici in Alta Irpinia che negli ultimi mesi sono stati precipitosamente presentati presso l’Ufficio di Valutazione Ambientale della Regione Campania nelle more dell’approvazione diIdonee e Piano Paesaggistico.