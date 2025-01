Quotidiano.net - Agrigento, tombini coperti in fretta di bitume per l’arrivo di Mattarella. Poi la caccia con i metal detector per liberarli

Roma, 20 gennaio 2025 - Arrivava Sergioe le strade sono state 'ritoccate' in, ma si sa che è cattiva consigliera e il risultato è statosu tutto,compresi. Un delirio che il giorno dopo la visita del presidente della Repubblica è stato risolto con i: operai li hanno cercati, come si cerca un tesoro in spiaggia, e li hanno 'bucati', per evitare rischi allagamento in caso di pioggia. L'incredibile svarione è accaduto perché i lavori, costo 510 mila euro con fondi regionali, sono stati eseguiti di corsa, così ie i chiusini sono statidalinvece di essere sigillati e messi a livello come andava fatto. E questo perché i fondi sono stati erogati solo pochi giorni prima e il Genio civile diha dovuto operare in appena tre giorni, e non nelle tre settimane che sarebbero servite.