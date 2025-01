Zonawrestling.net - AEW: Double or Nothing potrebbe lasciare Las Vegas a causa di WrestleMania

I piani peror2025Secondo quanto riportato da Fightful Select, lo scorso anno in AEW ci sono state importanti discussioni sulla possibilità di spostareorda Las, città che ha ospitato l’evento ogni anno, ad eccezione delle edizioni influenzate dalla pandemia che sono state tenute al Daily’s Place di Jacksonville come tutti gli show della AEW di quel periodo. La strategia per gli annunci dei PPVLa decisione sarebbe influenzata anche dalla presenza diappena un mese prima. Si pensa che un grande evento di wrestling a Lasnon ottenere il giusto interesse a poche settimane dalla due notti di. Ci sarebbe anche un cambio di strategia nell’annuncio delle date dei PPV. Le fonti interpellate ritengono improbabile che la AEW annunci in anticipo tutte o quasi le date dei PPV del 2024 come fatto lo scorso anno.