Metropolitanmagazine.it - Sarà Kyoto la location della pre-fall 2025 di Dior

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Una destinazione insolita ma non casuale quella scelta daper la sua pre-. La meta è infatti in Giappone, più precisamente a, dove la maison LVMH sceglie di volare proprio durante il periodo di fioritura dei ciliegi. Ed è proprio nel tempo To-ji che Maria Grazia Chiuri, il nuovo direttore creativo del marchio, ha deciso di portare la collezione e lo show. Passerella pronta dunque per il prossimo 15 aprile, in piena fioritura.sfilerà aper la pre-I capinuova collezione renderanno ancora più speciale il tempio, cheunasuggestiva e assolutamente incantevole per questa occasione. Il luogo sacro è stato fondato nel 796, ed era uno dei due templi guardiani che si occupavano di proteggere l’ingresso principalecittà. All’epoca infatti,era la capitale del Giappone.