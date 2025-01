Pronosticipremium.com - Roma, il mercato passa dal vice Dovbyk: stallo per Frattesi

Leggi su Pronosticipremium.com

Ancora due settimane e poi andrà in archivio anche questa sessione invernale di calcio, con lache spera di essere protagonista da qui al prossimo 3 febbraio. I giallorossi sembrano essere ad un passo dalla chiusura per Rensch, che andrebbe a risolvere il problema del laterale destro, mentre resta ancora da capire se Ghisolfi riuscirà a trovare unda regalare a Ranieri.Beto e Kalimuendo i nomi caldiLaha bisogno di un upgrade rispetto ad Eldor Shomurodov, inserito nella lista dei possibili partenti in questo gennaio, ma che non potrà muoversi fino a quando non si avrà in mano il sostituto., andato a segno con il Genoa, sta dando segnali incoraggianti di crescita, ma visti anche i tanti impegni che i giallorossi avranno c’è bisogno di un’alternativa valida per fargli tirare il fiato.