Movieplayer.it - Rami Malek svela: "Sono stato bloccato dalla polizia e accusato di rapina!"

, attore premio Oscar, ha recentementeto di esseresu un cofano rovente dellaeddi, premio Oscar per Bohemian Rhapsody, ha raccontato in una recente intervista di essereavvicinatodi. "sbattuto sul cofano di un'auto delladi Los Angeles perché qualcuno avevato un negozio di liquori e rubato la borsa di una donna", ha raccontatoal Guardian. "Mi hanno detto che il ladro era di origine latina e che io corrispondevo alla descrizione. Ricordo quanto fosse caldo quel motore. Dovevano essere in corsa e mi bruciava quasi le mani per il calore". Il brutto ricordo del quasi arresto dida .