Osimhen l’amico confessa | Ecco dove giocherà

Mercato Napoli ultimissime – Victore un futuro ancora tutto da scrivere: il nigeriano è da sempre accostato alla Premier League. L’annuncio del– giornalista è imperdibile.Le ultimissime ore in casa Napoli sono davvero infuocate per quanto riguarda il mercato: la cessione immediata di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain ha davvero sorpreso tutti i tifosi di fede azzurra, che intanto si consolano sul campo con i risultati eccellenti portati a casa dalla squadra guidata da Antonio Conte. È chiaro, però, che l’addio dell’ormai ex numero 77 dei partenopei rappresenta un colpo di scena davvero incredibile per il club del presidente Aurelio De Laurentiis, di ritorno in Italia dagli States per sbloccare, evidentemente, anche le operazioni in entrata.La sensazione è che gli azzurri sono alla ricerca del calciatore giusto, alle condizioni giuste, con Alejandro Garnacho che continua a essere il nome in pole nella lista del club partenopeo.