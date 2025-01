Thesocialpost.it - Modena, Andrea Paltrinieri si toglie la vita in carcere: «Minacciato dai detenuti»

, ingegnere di 50 anni, si è tolto lanelSant’Anna di. L’uomo era detenuto per l’omicidio della ex moglie Anna Sviridenko, 41 anni, avvenuto a giugno dell’anno scorso. La procura ha aperto un’indagine per istigazione al suicidio. Il fascicolo, al momento, è contro ignoti.Leggi anche: Torturato con olio bollente, Bianco trova una nuova famiglia a RomaL’ipotesi di istigazione al suicidioSecondo quanto riportato,era bersaglio di minacce e insulti da parte di altri. Gli inquirenti stanno cercando di capire se l’uomo avesse manifestato segnali di disagio e, in caso positivo, se siano stati ignorati.Leggi anche: Italia, ruba un motorino e chiede al derubato 400mila euro. Il motivo è folleLa morte diha acceso i riflettori sulle condizioni di detenzione e sulla gestione deiin situazioni di rischio.