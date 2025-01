Terzotemponapoli.com - Conte a DAZN: “Nessuno ha intenzione di fermarsi”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Una partita ben impostataNel post-partita della vittoria sul campo dell’Atalanta, Antonioha analizzato la prestazione del Napoli al microfono di. Il tecnico ha sottolineato come la partita fosse stata impostata in maniera chiara: non dovevano pressare incessantemente la squadra avversaria, ma piuttosto cercare di non permettere loro di sviluppare il gioco. Nonostante qualche difficoltà nel mantenere la pressione alta, il Napoli è riuscito a rimanere sempre propositivo. “Abbiamo cercato di non stare bassi e di non farli giocare”, ha detto, spiegando che la chiave del successo è stata la capacità di non subire il ritmo dell’Atalanta, una squadra abituata a giocare ad altissima intensità grazie al lavoro di Gasperini.: Crescita costante e obiettivi chiariha poi parlato del percorso del Napoli, sottolineando i miglioramenti evidenti della squadra, pur consapevole delle difficoltà incontrate.