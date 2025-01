Biccy.it - Chiusura tra Shaila e Lorenzo: la frase che ha portato alla rottura

Leggi su Biccy.it

Chi ha paragonato la relazione traGatta eSpolverato a quella che hanno avuto al Grande Fratello Vip Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ha preso una cantonata. I due gieffini del GF Vip 7 erano incompatibili ma sinceramente presi l’uno dall’altra, gli “Shailenzo” no, l’unica ad aver investito dei sentimenti genuini in questa relazione tossica è. Ieri sera tra la Gatta e Spolverato c’è stata l’ennesima(siamoterza oquarta?). I due concorrenti nelle ultime 48 ore hanno battibeccato in più occasioni, ma durante la festa a tema di ieri sera è scoppiata una lite che haad una nuova(dopo quella dello scorso dicembre).Helena da casa.In pratica quel fandom ha buttato fuori HelenaAdesso si ritrova di nuovo convuole mollare