Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, la sensazione è sempre la stessa: l’affare si farà. Attese novità: quando può arrivare il via libera

di RedazioneNews24, c’èlaintorno alper l’attaccante: alla fine andrà in porto. Le ultimeFabrizio Romano riporta le ultimesu Randal, secondo colpo invernale del calciomercatoma al momento bloccato dalla regola sui prestiti che il PSG non ha rispettato. Ora sta ai francesi risolvere l’impasse, ma non c’è alcuna preoccupazione.Lagenerale, infatti, è che alla fineandrà in porto per la soddisfazione di tutti. Il francese, inevitabilmente, non ci sarà oggi contro il Milan, ma il viadovrebbenel corso della prossima settimana.Leggi sunews24.com