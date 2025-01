Pronosticipremium.com - Atalanta-Napoli Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live

Il grande sabato diA si chiude con una grande sfida ai vertici della classifica. Alle 20:45 è in programma il big match traal Gewiss Stadium, che metterà in palio tre punti vitali nella corsa al primo posto.L’andamento diL’insegue al terzo posto con 43 punti e proverà ad accorciare le distanze. Dopo un clamoroso filotto di 11 vittorie consecutive in campionato, la squadra di Gasperini ha leggermente rallentato il passo nell’ultimo periodo, collezionando tre pareggi consecutivi contro Lazio, Udinese e Juventus.Il, invece, sta vivendo un momento di forma strepitoso. La squadra guidata da Antonio Conte ha vinto le ultime cinque partite di campionato e occupa il primo posto in solitario con 47 punti, tre lunghezze sopra l’Inter (che ha però una partita in meno).