Realtà aumentata con l'Interactive Sandbox: un'oasi di innovazione a Collegno (TO)

(TO), sta emergendo come un punto di riferimento per l’nell’educazione. Nell’Università di Scienze della Formazione Primaria, un tempo sede del Manicomio, oggi la tecnologia viene utilizzata per insegnare ai più giovani in modo innovativo e coinvolgente. Il protagonista principale di questa trasformazione è, una vasca di sabbia che, grazie alla, diventa un laboratorio scientifico a cielo aperto, dove i bambini possono imparare divertendosi. Un’esperienza multisensoriale che stimola la curiositàè uno strumento che offre ai bambini, dai 5 ai 10 anni, un’interazione diretta con il paesaggio. Con le mani, i piccoli modellano il terreno, creando montagne, scavando valli, simulando eruzioni vulcaniche e inondazioni.