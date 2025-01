Ilgiorno.it - Daniel Santacruz e la figlia Penelope

Al Mangos King per la prima volta in scenae la. Un evento in calendario questa sera alle 22 nel locale di via Franchi Maggi.è un cantautore e produttore musicale dominicano. Nato nel New Jersey e cresciuto nella Repubblica Dominicana da padre cubano e madre dominicana, l’artista è uno vincitore del Latin Grammy Award.inizia la sua carriera nel 1996 come membro di alcune band della Repubblica Dominicana, tra cui Massa e Rikarena. In quel periodo ha anche partecipato a registrazioni in studio come cantante di sottofondo per altri artisti e anche per spot pubblicitari radiofonici e televisivi. Questa sera all’evento organizzato da Franco D’Elia,darà vita ad un concerto indimenticabile per gli amanti dei ritmi calienti.