Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna risorge in Germania: +10 al Bayern Monaco in Eurolega

Lasi rialza subito in. La squadra di Dusko Ivanovic torna al successo prendendosi lo scalpo delalla SAP Arena per 72-82, in una partita condotta per lunghi tratti e quasi chiusa a cinque minuti dalla fine, ma poi dovuta rivincere contro dei mai domi bavaresi. Partita totale per Toko Shengelia, con 20 punti, 6 rimbalzi e altrettanti assist, poi 11 per Morgan e Cordiier.I primi minuti dellasono complicatissimi, Giffey e Booker colpiscono subito dall’arco e ilvola sull’8-0 dopo poco più di due minuti. Shengelia sblocca, ma intanto i tedeschi volano fino a toccare il 15-4 con un’altra tripla di Booker. Pajola al solito ci mette tutto e di più, anche la propria incolumità, e si procura un brutto taglio all’altezza del sopracciglio, tornando poi in campo con una vistosa fasciatura.