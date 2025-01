Sport.quotidiano.net - Il programma. Le maceratesi in diretta su Tvrs

Domenica la gara della Sangiustese sarà trasmessa insue la settimana successiva sarà la volta della Maceratese. Le ultime due settimane riservano agli sportivi locali appuntamenti interessanti da seguire insul piccolo schermo dove ha anche un suo spazio il campionato di Promozione. Alle 14.30 di sabato le telecamere disaranno ad Appignano dove, per la Promozione, i locali riceveranno la visita del Tavullia Valfoglia, il sabato successivo sarà seguita la Settempeda impegnata sul campo del Porto Sant’Elpidio. Per l’Eccellenza, invece, sarà trasmessa alle 14.30 di domenica la partita della Sangiustese in casa del Monturano, la settimana successiva si potrà seguire alle 14.30 la Maceratese impegnata sul difficile campo del Montegranaro. Ogni telecronaca sarà arricchita dal commento tecnico di un affiliato dell’associazione allenatori.