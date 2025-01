Gary Neville critica l’allenatore dell’Arsenal Jover e dice che sta esagerando con la sua importanza

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-16 15:25:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:ha colpito ancora una voltaNicolas, sostenendo che sta “la sua” con le sue buffonate da linea laterale.L’Arsenal ha ottenuto enormi successi su calci d’angolo e punizioni nelle ultime stagioni eha il merito di aver aggiunto una nuova dimensione alla squadra di Mikel Arteta.I Gunners hanno approfittato nuovamente della sua esperienza ieri sera con il corner dalla sinistra di Declan Rice diretto in porta da Gabriel prima di colpire l’attaccante degli Spurs Dominic Solanke e andare per il pareggio nel derby del nord di Londra. L’Arsenal ha poi vinto grazie al gol di Leandro Trossard che si è portato a quattro punti dal Liverpool in testa alla classifica.