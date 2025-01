Calciomercato.it - Douglas Luiz al posto di Frattesi: hanno scelto il brasiliano

Per il centrocampista della Juventus si è aperta una pista che lo riporterebbe in Premier escludendo così il giocatore dell’InterIl mercato di gennaio sta pian piano decollando in Serie A. Merito soprattutto della Juventus, che nelle ultime ore ha acquistato Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes e ha preso in prestito dal PSG Randal Kolo Muani andando a coprire due falle importanti in questo momento nella rosa bianconera. Ma ovviamente non è finita, perché Giuntoli dovrà regalare al suo allenatore almeno un difensore centrale e in questo senso la ricerca è ancora in corso.(LaPresse) – calciomercato.itAraujo è lontano così come Antonio Silva, anche se per motivi diversi, pure se la Juve ci sta provando ancora. Hancko è complicato a gennaio, più probabile che arrivi in estate come già programmato.