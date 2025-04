Oasport.it - Ginnastica artistica, Manila Esposito vince alla trave al Trofeo di Jesolo. Punteggio super, Alice D’Amato sul podio

si conferma in forma smagliante e domina la finale di specialitàche ha animato la giornata conclusiva deldi, la Classicissima della Polvere di Magnesio giunta ormaisedicesima edizione. La medaglia di bronzo su questo attrezzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 si è prontamente distinta sui 10 cm, confezionando un esercizio di notevole caratura tecnica e venendo premiata con uneccezionale da una giuria internazionale.La campana, che ieri aveva dettato legge nel concorso generale individuale e aveva fatto festa insieme alle compagne nella gara a squadre, ha trionfato con un perentorio 14.700 (5.9 il D Score, 8.8 per l’esecuzione). Si tratta di un riscontro di impatto e significativo considerando il contesto, indubbiamente promettente in vista degli Europei del prossimo mese: il video di questa prestazione farà indubbiamente il giro del circuito internazionale e rappresenterà un riferimento per i prossimi mesi.