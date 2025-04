Sport.quotidiano.net - Formula 1, le pagelle di Leo Turrini: Piastri da mondiale, Leclerc anima rossa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ecco ledel Gran Premio del Bahrain. 10 MONTEZEMOLO. È stato bello rivedere ai box il Presidente delle Vittorie. L’ex numero uno Ferrari ha anche sventolato la bandiera a scacchi. Purtroppo per lui, che resta ferrarista nonostante i torti subiti, non è stata unaa sfrecciare per prima sul traguardo. 10. Tutto facile per lui in Bahrain. Governa con lucidità la sua McLaren e manco si deve preoccupare del collega di lavoro Norris. A questo punto è difficile non considerarlo il vero favorito per il titolo. 8 RUSSELL. Al netto della disavventura con il DRS, il George della Mercedes è il meno lontano dalla McLaren di. Per continuità e generosità meriterebbe un po’ più di considerazione, anche se l’auto per vincere non ce l’ha. 8. Il vero leader della Ferrari.