Termina 0-0 la sfida fra Verona e Genoa, che vedono la salvezza

(ITALPRESS) – Non c’è un vincitore tra ile il, che non si fanno male: meglio i gialloblù, ma è 0-0. Il Bentegodi assiste a un avvio dal sostanziale equilibrio, col pressing e il possesso palla del Grifone.L’Hellas ci prova con Sarr (largo) e la punizione di Duda, mentre Vitinha calcia debolmente: nessun problema per Montipò. Gioca meglio il, con un Miretti particolarmente ispirato in entrambe le fasi e un primo tempo in controllo dei ritmi, ma la miglior chance è per i padroni di casa.Al 36?, infatti,vicinissimo al gol con Mosquera: controllo e tiro rapido, respinge Leali. Non ci sono ulteriori accelerazioni prima del duplice fischio, si va al riposo su un insindacabile 0-0. Nella ripresa Zanetti si gioca la carta Livramento per uno spento Sarr, puntando su Mosquera, e i suoi rispondono positivamente.