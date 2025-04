Calendario scolastico ponte di 10 giorni tra Pasqua e il 25 aprile per i genitori è complicato

Pasqua e ponte del 25 aprile in alcune scuole il ponte sarà di dieci giorni. Poi c'è la pausa per il 1° maggio. Le scuole possono infatti adattare i calendari scolastici regionali, sempre nel limite dei giorni da garantire per anno scolastico.L'articolo Calendario scolastico, ponte di 10 giorni tra Pasqua e il 25 aprile: per i genitori è complicato .

Secondo orizzontescuola.it: Calendario scolastico, ponte di 10 giorni tra Pasqua e il 25 aprile: per i genitori è complicato - Poi c’è la pausa per il 1° maggio. Le scuole possono infatti adattare i calendari scolastici regionali, sempre nel limite dei giorni da garantire per anno scolastico. Il maxi ponte non piace però a ...

Secondo ilsussidiario.net: Calendario scolastico 2025/ Super ponte di aprile, quando finisce la scuola a giugno: le date - Il calendario scolastico 2025 si avvia al conto alla rovescia verso per le imminenti vacanze di Pasqua e le ferie estive, intanto si pensa a quello 2526 ...

Nota di veronaoggi.it: Scuola, in Veneto si parte il 10 settembre: il calendario completo - Regione Veneto, ecco il calendario dell'anno scolastico 25-26: studenti delle scuole anche di Verona in classe mercoledì 10 settembre 2025 ...