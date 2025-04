Pasqua più cara per i dazi aumenti del 20 sul cibo tradizionale

Pasqua 2025 sarà più caro per milioni di famiglie italiane. Secondo il Centro di ricerca sui consumi (Crc), la spesa complessiva per i prodotti alimentari della festa supera i 2 miliardi di euro, con un incremento stimato in circa 100 milioni rispetto allo scorso anno. Il rincaro riguarda gran parte dei prodotti tradizionali: carne, dolci, verdure e bevande. Anche le uova di cioccolato, simbolo della festività, registrano aumenti a doppia cifra.I prezzi riflettono una tendenza che va oltre la singola ricorrenza. A pesare sono la crisi di alcune materie prime, su cui pesa l'incertezza dei dazi, le difficoltà produttive e la domanda crescente. Il risultato è un conto più salato per chi prepara il pranzo di Pasqua in casa. Così, tra scaffali più vuoti e scontrini più alti, anche la festa rischia di diventare meno accessibile.

