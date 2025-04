Alla Parigi Roubaix vince ancora Van der Poel 2 Pogacar

ancora una vittoria per entrare definitivamente nella storia, ma la terza consecutiva di Mathieu van der Poel è un capolavoro assoluto. La Parigi-Roubaix 2025 è ancora un affare dell’olandese volante, nemmeno lo spauracchio Tadej Pogacar ha intaccato il trono dell’alfiere dell’Alpecin-Deceuninck: a decidere la gara è stata la caduta dello sloveno all’uscita del settore 9, nemmeno la borraccia lanciata da uno spettatore ha bloccato la cavalcata solitaria verso il velodromo. Manca il poker come Roger De Vlaeminck e Tom Boonen, ma poco importa: Van der Poel è già entrato nell’olimpo delle classiche monumento.I 30 settori di pavè, per un totale di 55 chilometri, hanno scandito il solito testa a testa: Pogacar e Van der Poel si sono dati battaglia fino all’ingresso del settore 9, quello che porta da Pont-Thibault a Ennevelin, dopo la caduta contro le transenne l’olandese ha preso un margine rassicurante, nemmeno il cambio bici a causa di una foratura ha influito sulla solita prestazione di livello. Unlimitednews.it - Alla Parigi-Roubaix vince ancora Van der Poel, 2° Pogacar Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – Uno, due, tre. Mancauna vittoria per entrare definitivamente nella storia, ma la terza consecutiva di Mathieu van derè un capolavoro assoluto. La2025 èun affare dell’olandese volante, nemmeno lo spauracchio Tadejha intaccato il trono dell’alfiere dell’Alpecin-Deceuninck: a decidere la gara è stata la caduta dello sloveno all’uscita del settore 9, nemmeno la borraccia lanciata da uno spettatore ha bloccato la cavalcata solitaria verso il velodromo. Manca il poker come Roger De Vlaeminck e Tom Boonen, ma poco importa: Van derè già entrato nell’olimpo delle classiche monumento.I 30 settori di pavè, per un totale di 55 chilometri, hanno scandito il solito testa a testa:e Van dersi sono dati battaglia fino all’ingresso del settore 9, quello che porta da Pont-Thibault a Ennevelin, dopo la caduta contro le transenne l’olandese ha preso un margine rassicurante, nemmeno il cambio bici a causa di una foratura ha influito sulla solita prestazione di livello.

Potrebbe interessarti anche:

Ciclismo - Mathieu van der Poel vince la Parigi Roubaix. Pogacar cade

Alla Parigi-Roubaix vince ancora Van der Poel - 2° Pogacar

Ciclismo - Parigi-Roubaix 2025 : vince Van Der Poel - secondo Pogacar che cade in curva

Ne parlano su altre fonti Parigi-Roubaix 2025 in diretta: van der Poel trionfa ancora, Pogacar finisce nel fango. Ganna fora. Alla Parigi-Roubaix vince ancora Van der Poel, 2° Pogacar. Parigi-Roubaix, vince ancora Van der Poel: terzo trionfo consecutivo come Moser. E uscimmo a riveder le stelle: Van der Poel doma ancora l'inferno, il pavé tradisce Pogacar. C'è solo Van der Poel alla Parigi-Roubaix: l'olandese vince la terza di fila, Pogacar mesto secondo. Van Der Poel trionfa ancora alla Parigi - Roubaix: Pogacar cade e l'olandese vince per la terza volta di fila, eguagliando il record di Francesco Moser.

msn.com comunica: Parigi-Roubaix, vince ancora Van der Poel: terzo trionfo consecutivo come Moser - Dopo le vittorie nelle ultime due edizioni era il grande favorito e non ha tradito le attese: Mathieu Van der Poel ha trionfato per il terzo anno di fila nella Parigi-Roubaix, impresa riuscita nella s ...

Secondo fanpage.it: C’è solo Van der Poel alla Parigi-Roubaix: l’olandese vince la terza di fila, Pogacar mesto secondo - Una Parigi-Roubaix che non ha risparmiato emozioni e colpi a sorpresa. Una fenomenale sfida a due tra Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar che si sono dati battaglia a 110km dal traguardo. Poi, un err ...

rainews.it comunica: Parigi-Roubaix, vince Van Der Poel. Ganna solo 13esimo - Non c'è due senza tre: ancora Mathieu. Van der Poel, già vincitore delle ultime due edizioni, si prende di forza la Parigi-Roubaix battendo la stella Tadej Pogacar, dominatore sette giorni fa del Giro ...