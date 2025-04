Genoa Vieira Partita molto difficile ma siamo contenti del punto Sul mio futuro dico questo

Vieira, allenatore del Genoa, nel post Partita della sfida di Serie A contro l’Hellas Verona. Tutti i dettagli Patrick Vieira ha parlato in conferenza stampa nel post Partita di Hellas Verona–Genoa, terminata 0-0. Ecco un estratto: PAROLE– «E’ stata una Partita molto difficile, abbiamo visto due squadre con lo stesso obiettivo, di rimanere in . Calcionews24.com - Genoa, Vieira: «Partita molto difficile, ma siamo contenti del punto. Sul mio futuro dico questo» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Patrick, allenatore del, nel postdella sfida di Serie A contro l’Hellas Verona. Tutti i dettagli Patrickha parlato in conferenza stampa nel postdi Hellas Verona–, terminata 0-0. Ecco un estratto: PAROLE– «E’ stata una, abbiamo visto due squadre con lo stesso obiettivo, di rimanere in .

