Lanazione.it - Cinigiano sbanca a Campagnatico

CALCIO Ilil campo delArcille per 1-0 ed accede ai quarti di finale di Coppa Toscana di Seconda categoria. Una rete di Vigni permette alla formazione di Margiacchi di passare il turno,ndo un campo difficile come quello diARCILLE: Pecchi, Mazzi, Amorfini, Baneschi, Giannerini, Cocciolo, Addis, Catella, Lupetti, Anselmi, Ingrossi. A disposizione: Liberali, Valentini, Coralli, Cardelli, Lupi, Tronchi. All. Manzella.: Laudicino, Forni, Muzzi, Pallari, Vigni, Naldi, Biancalani S., Romano, Bouchallikh, Vento. A disposizione: Borracelli, Marzocchi, Sclano, Colli, Corridori, Bruni, Gelso, Gobbi, Di Franco. All. Margiacchi. Rete: Vigni.