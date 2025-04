Anticipo Serie A Udinese-Milan 0-4

Milan che passa in casa dell'Udinese con un rotondo 4-0 Pronti-via e Reijnders non scarta il regalo della difesa friulana:para Okoye Nel finale di 1° tempo tremendo uno-due rossonero:al 42' la sblocca Leao con un destro dal limite (assist Fofana).Subito dopo Pavlovic di testa (o di spalla) raddoppia su corner di Pulisic (45'). Per l'Udinese solo un tiro di Ehizibue. Nella ripresa tremendo scontro MaignanJimenez,col portiere che esce in barella. Tris Milan con una 'bomba' di Theo (74'),il poker lo firma Reijnders (80') Leggi su Servizitelevideo.rai.it 22.40 Torna alla vittoria ilche passa in casa dell'con un rotondo 4-0 Pronti-via e Reijnders non scarta il regalo della difesa friulana:para Okoye Nel finale di 1° tempo tremendo uno-due rossonero:al 42' la sblocca Leao con un destro dal limite (assist Fofana).Subito dopo Pavlovic di testa (o di spalla) raddoppia su corner di Pulisic (45'). Per l'solo un tiro di Ehizibue. Nella ripresa tremendo scontro MaignanJimenez,col portiere che esce in barella. Triscon una 'bomba' di Theo (74'),il poker lo firma Reijnders (80')

Serie A, Udinese-Milan 0-4: poker rossonero nell'anticipo. Gli highlights. VIDEO. Udinese-Milan, anticipo della 32ma giornata della serie A. Udinese-Milan, dove vederla in TV e streaming: formazioni ufficiali. Serie A: partite, risultati e classifica trentaduesima giornata. Serie A, oggi Udinese-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - LaPresse. Udinese-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming. Ne parlano su altre fonti

Serie A, Udinese-Milan 0-4: poker rossonero nell'anticipo. Gli highlights. VIDEO - I rossoneri hanno dominato il match a Udine che ha aperto la 32esima giornata del campionato, andando in gol con Leao, Pavlovic, Theo Hernandez e Reijnders. Il programma prosegue domani con Venezia-Mo ... (tg24.sky.it)

Serie A, la classifica aggiornata: Milan a -1 dalla Fiorentina, Udinese scavalcata dal Toro - Il Milan domina e vince 4-0 in casa dell'Udinese nell'anticipo della 32^ giornata di Serie A: a segno Leao, Pavlovic, Reijnders e Theo Hernandez.. (tuttomercatoweb.com)

Serie A, oggi Udinese-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - In Serie A stasera, venerdì 11 aprile, l'anticipo che vede sfidarsi Udinese e Milan nella gara valida per la 32esima giornata. La partita è in programma alle ... (msn.com)