Daredevil | Born Again 2 nuove riprese svelano il costume di Bullseye e scene ad alta tensione

nuove foto e i video trapelati dal set della seconda stagione di Daredevil: Born Again offrono uno sguardo inedito al look di Bullseye e ad alcune intense sequenze di combattimento. Le riprese della seconda stagione di Daredevil: Born Again sono ufficialmente in corso a New York, e i primi contenuti emersi dai social hanno già acceso l'entusiasmo dei fan. Tra video e scatti rubati dal set, iniziano a emergere nuovi dettagli su quello che ci aspetta nei prossimi episodi. Daredevil: Born Again, ecco perché Matt Murdock e Kingpin hanno poche scene insieme I video e i post dal set di Daredevil: Born Again Uno dei momenti più discussi vede Daredevil e Bullseye protagonisti di una scena ad alta tensione, nella quale i due si scontrano fino a sfondare la finestra .

