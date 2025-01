Ilrestodelcarlino.it - Centro di raccolta rifiuti di via Righi, maxi-progetto da 824mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È in arrivo un investimento daper ildidi viaa Faenza: il via libera è arrivato nei giorni scorsi dal Comune, una volta concretizzato il finanziamento di provenienza Pnrr che sosterrà parte delle operazioni, per un totale di 366 mila. La parte degli interventi non rientrante nel finanziamento a firma Next Generation Eu sarà a carico di Hera, che dovrà mettere a disposizione 308mila(a far lievitare il totale fino aè l’Iva). La multiutility provvederà anche all’esecuzione dei lavori: a finanziarli saranno i fondi di remunerazione dalla tariffa per il servizio pubblico di gestione dei, nello specifico alla voce Investimenti. Gli interventi clou sono relativi all’adeguamento alla normativa antincendio, cui ne sono associati poi altri per un più generale efficientamento deldi