Calciomercato Milan scelto il futuro di Luka Jovic e occhio alla Spagna…

Ildiè lontano dale sulsi muovono due squadre:ancheSpagna. La situazioneJovi? è ormai fuori dal progetto tecnico dele il suoè scritto e non vede più rossonero. Certo è che, a ormai due settimane dall’inizio della sessione invernale di, restano ancora dubbi sulla possibile nuova destinazione dell’attaccante serbo, anche se negli ultimi giorni sono arrivati i primi sondaggi per l’attaccante classe 1997.Come raccontato, il primo sondaggio è arrivato da parte del Monaco, in cerca di una punta per fare maggior peso al reparto offensivo. L’altra possibilità per, secondo quanto riportato dal portale spagnolo AS, sarebbe arrivata con la proposta a un club della Liga: stiamo parlando del Siviglia. Ricordiamo che l’ex centravanti di Fiorentina e Real Madrid è legato al club rossonero da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno.