Donnapop.it - Simone Montedoro, sapete chi è la ex moglie con cui ha avuto un figlio? Vi sveliamo tutto!

Leggi su Donnapop.it

La vita privata diè stata spesso al centro dell’attenzione, sopratper la sua lunga relazione con Lara Carnevale, la sua ex compagna con cui haun. Nonostante la loro storia d’amore sia terminata, i due hanno sempre mantenuto un rapporto di rispetto reciproco, sopratper il bene del loro bambino.La relazione die Lara haun inizio speciale e unico, come raccontato dallo stesso attore in diverse occasioni. Ma chi è davvero Lara Carnevale, la donna che ha conquistato il cuore dell’attore per tanti anni?, chi è l’exLara Carnevale?Lara Carnevale è la storica compagna di, con cui ha condiviso numerosi anni di vita insieme. I due si sono conosciuti in un periodo in cui entrambi stavano cercando un equilibrio nella loro vita sentimentale, e la loro relazione è sbocciata dopo un incontro speciale durante il Natale.