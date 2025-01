Scudo penale per la polizia l’idea di un registro dei non indagati Nordio | No al marchio di infamia per gli agenti

Leggi su Open.online

Il testo del cosiddettoper glidi pubblica sicurezza che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni (per ogni tipo di reato, omicidio compreso e certamente per le lesioni conseguenti agli scontri in piazza) arriverà entro 48 ore. Lo assicurano gli uffici legali e giuridici del ministero della Giustizia come quelli di palazzo Chigi, impegnati notte e giorno – cosi fanno sapere – per elaborare una bozza che dia maggiori garanzie ai poliziotti senza incorrere nelle ire del Qurinale. Una volta partorita la bozza, sara affidata ad un ddl con «corsia preferenziale». No ad un decreto legge dunque, perché non ci sono le caratteristiche di necessità e urgenza. No anche all’emendamento specifico nel ddl sicurezza per non rallentarlo ulteriormente, visto che la discussione al Senato procede abbastanza speditamente.