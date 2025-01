Ilgiorno.it - Mostra personale di Marco De Sanctis: "Le Piangenti" a Palazzo Galeano

dal 25 gennaio al 16 marzo, protagoniste "Le" in unadiDe. Lasi sviluppa come un duplice intervento che coinvolge la vetrina diin Corso Umberto, dove è esposta una nuova produzione su carta dedicata alle nuvole e il cortile della Biblioteca Laudense in via Fanfulla 2 che ospita una scultura che, come evoca il titolo, è tratta dalla serie intitolata "Les Pleureuses". Per festeggiare insieme alla comunità lodigiana la ripresa delle attività, in occasione dell’opening pubblico dellail 25 gennaio dalle 20, l’Associazione Argine presenta "Cheung" performance musicale del sound artist American Ghost Bird. "Le", termine che declina l’intera serie al femminile anche se non identifica il genere esteriore dei soggetti, raffigurano calchi di frammenti di sculture classiche, modificati con l’innesto di elementi naturali all’altezza della fronte.