Ma arriva un’altra multa | 900 euro per lancio di bicchieri e bottiglie

Ennesima ammenda per la Vis, a seguito della gara con il Legnago: 900per "di 26di plastica e 3tte contenenti liquido dal settore Prato nel recinto di gioco". Sanzionato anche il Pescara con 1.000. Allenatori: una giornata a Gorgone (Lucchese). Calciatori: una giornata a Bigonzoni e Benassai (Campobasso), D’Avino (Gubbio), Mezzoni (Perugia), Gilli (Arezzo), Moruzzi e Pellacani (Pescara), Scaccabarozzi (Pontedera), Casasola (Ternana). Nella Vis va in diffida Tonucci e si aggiunge a Nicastro, Palomba, Orellana, Peixoto e Di Paola. Designazioni. Pontedera-Vis di domenica prossima (ore 17,30) sarà diretta da Marco Peletti di Crema (assistenti Mambelli di Cesena e Martone di Monza, quarto uomo Mirri di Savona). Peletti è al secondo anno di C e ha un precedente con i biancorossi (Vis-Arezzo 1-1) e due con i toscani (Ancona-Pontedera 0-1 e Rimini-Pontedera 3-1), tutte gare della scorsa stagione.