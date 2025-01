Quotidiano.net - Lo spazzolino del futuro? E’ smart e su misura. L’idea della startup Clean Os

Metti insieme un dentista, un analista finanziario e un ingegnere elettronico e otterraiOs, lache ha come mission "la rivoluzione dell'igiene orale" con unopersonalizzabile e 'intelligente'. I tre co-founder, circa due anni fa, sono partiti dal presupposto che soltanto unoelettrico personalizzato per ciascun utente può essere realmente efficace nel rimuovere la placca e, dunque, prevenire le tante malattie del cavo orale cui è, direttamente o indirettamente, riconducibile. Hanno sviluppato, quindi, unoelettrico – denominato, non a caso, ‘brush’ – le cui testine riproducono la forma di un’arcata dentaria, disegnata però ‘subocca del paziente. Lobrush ideato daOs Ma come viene realizzato questopersonalizzato e come funziona? Come ha dichiarato il ceo Giovanni Tuccari, "Chi vuole acquistarlo ci invia una scansionepropria bocca e riceve a casa due testine personalizzate, una per l’arcata superiore e una per quella inferiore.