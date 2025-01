Liberoquotidiano.it - Ispezioni "pilotate" e crudeltà sulle cavie nei laboratori dell'Università di Catanzaro, 11 arresti: c'è anche l'ex rettore De Sarro

Sono in totale undici glidisposti dalla Procuraa Repubblica e dei finanzieri del Gruppo dinei confronti di docenti e ricercatoriMagna Graecia di. Qui topi e ratti sarebbe stati seviziati, uccisi senza anestesia come prescrive la legge, spesso decapitati. Sarebbe accaduto neiscientifici (stabulari), dove sarebbero state riscontrate numerose criticità igieniche e ambientali. Una situazione che avrebbe dovuto essere rilevata dai veterinari incaricati dei controlli e segnalata. Ma tutto ciò, all'Ateneo, non sarebbe avvenuto perché regnava un "collaudato sistema illecito" che faceva sì che leneida parte'Asp fossero "" per ottenere l'attestazione di regolaritàe ricerche ed evitare la revoca dei finanziamenti ministeriali ammontanti a circa due milioni per vari progetti.