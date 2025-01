Ilgiorno.it - Il collega untore e la guerra dei territori

Negri ?ronto? Non sei stufo di sconfinare e di rubarmi i servizi? Cosa dici? Che c’è un problema? Il problema sei tu. Senti, non si può andare avanti così. dobbiamo parlare. Vediamoci. vieni su tu da me, tanto ci sei abituato". Dura la vita del corrispondente di provincia. Oggi come ieri. Ma negli anni dell’era analogica – risorse operative: telefoni fissi, scarpe e faccia di palta – lo era forse ancora di più. Ne so qualcosa: ci sono passato anch’io, da sbarbato. Poi, credo per sfinimento, il Giorno mi assunse, aprendomi la strada per nuove mirabolanti avventure nel giornalismo professionista. Esagero col mirabolante? Va bene, esagero. Però gli anni di noviziato me li ricordo bene. Così come i colleghi in pista nel seminesplorato ducato di Milano. Solidarietà molta, rivalità di più. Specie tra quelli di uno stesso giornale: si difendevano idi competenza con la metodica ferocia.