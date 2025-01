Forlitoday.it - "Alice nel paese delle meraviglie" al Piccolo

Leggi su Forlitoday.it

Un grande classico, in scena al Teatrodi Forlì domenica 26 gennaio alle ore 16, per tutti i bambini, tutte le bambine e le loro famiglie per la rassegna dedicata alle Favole. La compagnia Fratelli di Taglia è di scena con lo spettacolonel, scritto e diretto.