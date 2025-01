Pronosticipremium.com - Roma, l’infortunio di Calhanoglu complica Frattesi: la situazione

Leggi su Pronosticipremium.com

C’è unata trattativa in corso per Davide, che desidera lasciare l’Inter sentendosi sottoutilizzato e sogna un ritorno alla, la squadra in cui è cresciuto. Tuttavia, laè bloccata dalle richieste economiche dei nerazzurri, che valuta il giocatore 40 milioni di euro, cifra che Ranieri ha dichiarato fuori portata per i giallorossi.Inoltre,di, che potrebbe essere assente anche per il derby del 2 febbraio, rende ancora più cauti i nerazzurri nel procedere con una cessione immediata. Nel frattempo, l’agente Giuseppe Riso lavora dietro le quinte per cercare un compromesso tra le parti, dopo aver ricevuto il via libera dal giocatore.Lavaluta cessioniL’Inter, che deve affrontare due partite di Champions League entro la fine del mese, non ha fretta di concludere l’affare per non compromettere la propria lista UEFA.